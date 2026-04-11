Margaridas traduzem leveza, alegria e harmonia nos ambientes

Essa flor tem distribuição natural nas regiões temperadas da Eurásia, mas foi naturalizada em vastas regiões temperadas e subtropicais, nomeadamente na América do Norte, Austrália e Nova Zelândia.
A palavra margarida tem origem no termo grego “margarítes”, que significa “pérola”. Acredita-se que o nome foi escolhido por conta da intensidade do tom de branco das pétalas.
Para um plantio adequado, a escolha do solo Ã© crucial, assim como um vaso com os furos de drenagem, um substrato de boa qualidade e rico em matÃ©ria orgÃ¢nica.
Além disso, é preciso ter um local banhado em luz solar, que exponha as sementes por ao menos 6 horas de sol direto por dia. O solo, por sua vez, deve apresentar um composto fértil, bem drenado e levemente ácido, com pH entre 6,0 e 6,8.
A preferência para o plantio é durante primavera ou outono, através de sementes ou mudas adquiridas em viveiros. Assim, a germinação das sementes, então, pode levar algumas semanas, enquanto as mudas oferecem um crescimento mais rápido.
A rega das margaridas precisa ser feita regularmente durante os períodos secos, de preferência pela manhã. Na poda, deve-se ter cuidado para estimular a floração contínua e manter um visual bonito e harmonioso.
É uma planta silvestre perene, típica dos prados, que cresce numa variedade de comunidades vegetais, incluindo campos agrícolas, em matagais e em florestas de copas abertas.
Suas pétalas são alargadas e delgadas e ficam em volta do botão central dourado ou amarelo. As folhas são ovais e os caules compridos, podendo chegar a 1 metro de altura.
O pólen da margarida é uma pequena partícula microscópica que pode ser transportada pelo vento. Sendo assim, a polinização cruzada também pode ser causada por outros agentes, como o pousar dos insetos.
Ele consiste em grãos microscópicos que contêm os gametas masculinos e são transferidos para os órgãos femininos das flores de outras margaridas ou da mesma flor (autopolinização).
Elas também atraem muitos insetos polinizadores, como abelhas e borboletas, o que as torna um excelente plantio para jardins sustentáveis e para a preservação da biodiversidade.
A mini margarida, também conhecida como margaridinha, é uma versão menor da clássica, perfeita para vasos e bordaduras em jardins. Com flores pequenas e delicadas, que trazem um charme especial e sutil ao jardim e local campestre.
Com pétalas em diferentes tons de rosa, ela simboliza amor, gratidão e carinho, sendo uma ótima escolha para presentear ou decorar ambientes.
AlÃ©m das rosas, elas tÃªm uma grande variedade de cores, desde o branco puro atÃ© o roxo escuro, e sÃ£o muito versÃ¡teis, podendo ser usadas em diferentes tipos de arranjos florais ou como plantas ornamentais.
A planta é conhecida por múltiplos nomes comuns, por vezes pouco precisos por se aplicarem a espécies morfologicamente similares. Entre eles, bem-me-quer, bonina, margarida, margarita, margarita-maior, malmequer, malmequer-maior, malmequer-bravo ou olho-de-boi.
AlÃ©m disso, sÃ£o muito resistentes Ã s pragas e doenÃ§as, o que as torna uma opÃ§Ã£o ideal para quem tem pouco tempo ou experiÃªncia em jardinagem.
As margaridas são uma flor muito simbólica e são muito usadas em casamentos devido ao seu significado de amor e pureza. Também é uma ótima opção para jardins verticais ou para bordar caminhos e canteiros, para criar um espaço colorido e alegre.