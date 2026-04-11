A cerâmica pelo mundo: beleza, tradição e história milenar

Ao longo do tempo, a produÃ§Ã£o de cerÃ¢mica tornou-se um sÃmbolo de desenvolvimento cultural e econÃŽmico em diversas regiÃµes do mundo. Oficinas artesanais e centros especializados surgiram como referÃªncias de qualidade e tradiÃ§Ã£o, transmitindo conhecimentos de geraÃ§Ã£o em geraÃ§Ã£o. AlÃ©m de sua importÃ¢ncia artÃstica, a cerÃ¢mica contribui para o turismo cultural, atraindo visitantes interessados em conhecer tÃ©cnicas ancestrais e adquirir peÃ§as Ãºnicas. Esse material tambÃ©m se mantÃ©m atual ao dialogar
Delft, Países Baixos - Famosa pelo “azulejo azul” (cerâmica pintada à mão), criado a partir de técnicas que imitam a porcelana chinesa. A cidade tem um legado de produção de cerâmica que remonta ao século 17 e mantém prestígio como centro artístico e cultural.
Ilha de Maiorca, Itália - Faz a maiolica , um tipo de cerâmica esmaltada, especialmente popular durante o Renascimento. Esse estilo é caracterizado por sua superfície branca brilhante, obtida com um esmalte de estanho, e decorações pintadas com cores vibrantes, geralmente em azul, amarelo e verde.