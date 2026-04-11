Onde começam e terminam as rodovias mais extensas do planeta

Panamericana (Três Américas) - 48.000 km - Liga a Baía de Prudhoe, no Alaska, a Udhuaia, no Sul da Argentina. 48 mil km!
A Rota Panamericana passa por 14 países: Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Canadá e Estados Unidos.
Ela se estende ao longo da costa Oeste do continente, sendo interrompida somente pela falha de Darièn, no Panamá, que tem 160 km de extensão.
National 1 (Austrália) - 14.500 km - É um anel rodoviário que permite percorrer o país inteiro.
A National Highway da Austrália foi criada em 1955 e tem vias duplas ou simples que cortam todos os estados do país.
Transiberiana (RÃºssia) - 11.000 km - Vai de SÃ£o Petersburgo, na parte europeia da RÃºssia, atÃ© Vladivostok, no extremo da parte asiÃ¡tica do paÃs, alÃ©m de MongÃ³lia, China e o Mar do JapÃ£o.
A rodovia Transiberiana corta sete estados russos e passa também pelo Cazaquistão. A sua construção durou desde 1891 até 1916 e em 2002 a eletrificação foi finalizada.
TransCanada (Canadá) - 7.821 km - Começa em Victoria e termina em Saint Jean.
Esta via, construída em 1950, conecta as 10 províncias, ligando algumas das maiores cidades do Canadá
Espalhadas por diferentes países, algumas rodovias chamam atenção pela enorme extensão. Essas estradas atravessam territórios vastos e acabam atraindo viajantes em busca de aventura.
Panamericana (Três Américas) - 48.000 km - Liga a Baía de Prudhoe, no Alaska, a Udhuaia, no Sul da Argentina. 48 mil km!
A Rota Panamericana passa por 14 países: Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Canadá e Estados Unidos.
National 1 (Austrália) - 14.500 km - É um anel rodoviário que permite percorrer o país inteiro.
Golden Quadrilateral (Índia) - 5.846 km - Liga as quatro maiores cidades do país: Déli, Mumbai, Chennai e Calcutá.
Concluída em 2012, tem trechos de quatro e até seis pistas, com grande tráfego o ano inteiro.
Transiberiana (Rússia) - 11.000 km - Vai de São Petersburgo, na parte europeia da Rússia, até Vladivostok, no extremo da parte asiática do país, além de Mongólia, China e o Mar do Japão.
China National 010 (China) - 5.700 km - Anel viário que liga as províncias de Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Shandong, Jiangsu, Xangai, Zhejiang, Fujian e Guangdong.
Seu nome é Tongsan Expressway, mas é conhecida como Nacional 010.
A rodovia Transiberiana corta sete estados russos e passa também pelo Cazaquistão. A sua construção durou desde 1891 até 1916 e em 2002 a eletrificação foi finalizada.
TransCanada (Canadá) - 7.821 km - Começa em Victoria e termina em Saint Jean.
Construída em 1926, tem diversos acessos para outras estradas ao longo do percurso, em grandes cidades. Entre elas, Cleveland, Chicago e Springfield.
US Route 6 (EUA) - 4.860 km - Também faz ligação entre o Oeste e o Leste dos Estados Unidos. Começa na US 395, em Bishop, e vai até a Route 6A, em Provincetown, Massachussets.
ConstruÃda em 1926, passa pelos estados de Utah, Colorado, Indiana e Ohio, entre outros.
Esta via, construÃda em 1950, conecta as 10 provÃncias, ligando algumas das maiores cidades do CanadÃ¡
Golden Quadrilateral (Ãndia) - 5.846 km - Liga as quatro maiores cidades do paÃs: DÃ©li, Mumbai, Chennai e CalcutÃ¡.
ConcluÃda em 2012, tem trechos de quatro e atÃ© seis pistas, com grande trÃ¡fego o ano inteiro.
Seu nome é Tongsan Expressway, mas é conhecida como Nacional 010.
US Route 20 (EUA) - 5.415 km. Começa na US 101, em Newport, e vai até a US Route 2, em Bostonssachusetts. Faz a ligação do Oeste com o Leste dos Estados Unidos.
Construída em 1926, passa pelos estados de Utah, Colorado, Indiana e Ohio, entre outros.
Atravessa treze estados: Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota do Sul, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvânia, Nova Iorque e Massachusetts.
Interstate 80 (EUA) - 4.666 km - Conecta a região de São Francisco, na Califórnia, a Teaneck em Nova Jérsei no sentido leste-oeste.
Construída em 1956, passa por 11 estados e o trecho de Utah é o mais perigoso por causa da grande presença de animais que invadem a pista. Há muito atropelamentos.
Interstate 80 (EUA) - 4.666 km - Conecta a região de São Francisco, na Califórnia, a Teaneck em Nova Jérsei no sentido leste-oeste.
Construída em 1956, passa por 11 estados e o trecho de Utah é o mais perigoso por causa da grande presença de animais que invadem a pista. Há muito atropelamentos.