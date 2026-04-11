Temperos e especiarias que dão aquele toque especial na Gastronomia

Manjericão- Com Origem mediterrânea, destaca-se em pratos italianos, pestos e antepastos. Utilizado em folhas ou em pó. Ter um pé de manjericão em casa perfuma o ambiente.
Alecrim- Aromático, combina com carnes suínas, peixes e frango. Pode ser encontrado em pó, in natura ou desidratado. Azeite com alecrim ao assar batata doce é uma deliciosa combinação.
Tomilho- Nativo do oeste europeu, realÃ§a o sabor de carnes grelhadas e terrines. DisponÃvel geralmente em pÃ³ ou cultivado em vasos dentro de casa ou apartamento. O Ã³leo essencial de tomilho tem propriedades antissÃ©pticas e digestivas.
Alho-poró - Classificado como verdura, tem sabor aromático e suave, é encontrado in natura ou desidratado com facilidade. Símbolo do País de Gales, é utilizado na sopa tradicional “cawn cennin.”
Hortelã- Versátil, é usado em sucos, chás e receitas como quibe cru. Pode ser cultivado facilmente em casa. Excelente para drinks alcoólicos refrescantes. Combina bem com abacaxi. No lado fitoterápico, tem propriedades aromática, expectorante e antisséptica, entre outras.
Orégano- Inseparável de pizzas, massas e carnes brancas como frango, essa erva é nativa do Mediterrâneo e possui propriedades antifúngicas. Geralmente usado desidratado, deve ser consumido misturado às receitas, não como medicamento.
Cúrcuma- Especiaria oriunda da Índia, ótima em chás e pratos asiáticos, possui propriedades imunológicas. Conhecida como açafrão-da-terra, tem coloração amarela vibrante.
Cardamomo- EstÃ¡ entre as especiarias mais caras. Nativa da Ãndia Meridional, Ã© versÃ¡til para uso em aves marinadas e sobremesas. Ã? conhecida como afrodisÃaco, aumenta a circulaÃ§Ã£o sanguÃnea e auxilia contra disfunÃ§Ã£o erÃ©til.
Cravo-da-índia- Comum em doces e chás, combina com bolos e tortas. Nativa das Ilhas Molucas e da Nova Guiné. Pode ser utilizada em pratos salgados. Usada como óleo, possui propriedades digestivas e é afrodisíaca.
Alecrim- AromÃ¡tico, combina com carnes suÃnas, peixes e frango. Pode ser encontrado em pÃ³, in natura ou desidratado. Azeite com alecrim ao assar batata doce Ã© uma deliciosa combinaÃ§Ã£o.
Pimenta-do-reino- É tida como umas das especiarias mais antigas e famosas. Tem aroma forte e levemente picante. Acompanha molhos, saladas e carnes. Moer sobre carne de churrasco com sal grosso realça o sabor.
Alho-poró - Classificado como verdura, tem sabor aromático e suave, é encontrado in natura ou desidratado com facilidade. Símbolo do País de Gales, é utilizado na sopa tradicional “cawn cennin.”
Coentro- Picante e refrescante, destaca-se na comida nordestina. Usado em peixes e caldos de frutos-do-mar tanto fresco quanto em pó. Sua semente também é utilizada nos temperos. Auxilia na redução do colesterol e equilibra as taxas de açúcar no sangue.
HortelÃ£- VersÃ¡til, Ã© usado em sucos, chÃ¡s e receitas como quibe cru. Pode ser cultivado facilmente em casa. Excelente para drinks alcoÃ³licos refrescantes. Combina bem com abacaxi. No lado fitoterÃ¡pico, tem propriedades aromÃ¡tica, expectorante e antissÃ©ptica, entre outras.
Orégano- Inseparável de pizzas, massas e carnes brancas como frango, essa erva é nativa do Mediterrâneo e possui propriedades antifúngicas. Geralmente usado desidratado, deve ser consumido misturado às receitas, não como medicamento.
Louro- Consumido em folhas desidratadas, moído ou in natura, é muito usado para longos cozimentos, principalmente no feijão - inclusive em feijoadas - dando um sabor especial ao prato. O chá da folha auxilia na digestão. Retirar após o cozimento para evitar sabor excessivo.
Cúrcuma- Especiaria oriunda da Índia, ótima em chás e pratos asiáticos, possui propriedades imunológicas. Conhecida como açafrão-da-terra, tem coloração amarela vibrante.
Curry- Mix indiano de ervas e especiarias, ideal para carnes, aves e pratos com queijos fortes. ContÃ©m, principalmente, gengibre, pimenta, canela, cÃºrcuma e cardamomo.
Canela- Extraída da casca de árvores, rica em propriedades medicinais, a especiaria é originária da Índia. Versátil em doces e termogênica. Muito usada em mingaus. Controla níveis de açúcar no sangue e melhora a saúde cardiovascular.
Quem pretende reduzir o consumo de sal pode optar por sal de aÃ§afrÃ£o ou lemon pepper como boas alternativas para realÃ§ar o sabor dasa refeiÃ§Ãµes sem excesso de sÃ³dio. Casas de produtos naturais tambÃ©m dispÃµem do Sal do Himalaia, que Ã© rosa, e menos concentrado.
Cravo-da-índia- Comum em doces e chás, combina com bolos e tortas. Nativa das Ilhas Molucas e da Nova Guiné. Pode ser utilizada em pratos salgados. Usada como óleo, possui propriedades digestivas e é afrodisíaca.
Páprica- Feita de pimentas desidratadas, a especiaria adiciona cor e sabor aos pratos. Suas variedades incluem doce, defumada e picante. Comum no preparo de carne, sopas, pães, arroz, manteiga e queijos na Europa.
Noz-moscada- Ralada para extração de um pó perfumado, a especiaria é nativa da Indonésia e combina com doces e pratos salgados. Ideal para receitas à base de leite, como strogonoffs e massas com molho branco.
Canela- ExtraÃda da casca de Ã¡rvores, rica em propriedades medicinais, a especiaria Ã© originÃ¡ria da Ãndia. VersÃ¡til em doces e termogÃªnica. Muito usada em mingaus. Controla nÃveis de aÃ§Ãºcar no sangue e melhora a saÃºde cardiovascular.
Além de realçar o sabor, os temperos e especiarias desempenham outras funções importantes na culinária. Muitos ajudam na conservação dos alimentos e estimulam o apetite por meio do aroma. Eles são usados em pratos salgados, doces, bebidas e infusões, ampliando as possibilidades gastronômicas. Algumas variedades são aplicadas em pequenas quantidades por serem muito concentradas, enquanto outras podem ser usadas em maior volume sem perder equilíbrio. Diferentes métodos de secagem e armazenamento
ManjericÃ£o- Com Origem mediterrÃ¢nea, destaca-se em pratos italianos, pestos e antepastos. Utilizado em folhas ou em pÃ³. Ter um pÃ© de manjericÃ£o em casa perfuma o ambiente.
Alecrim- Aromático, combina com carnes suínas, peixes e frango. Pode ser encontrado em pó, in natura ou desidratado. Azeite com alecrim ao assar batata doce é uma deliciosa combinação.
Alho-poró - Classificado como verdura, tem sabor aromático e suave, é encontrado in natura ou desidratado com facilidade. Símbolo do País de Gales, é utilizado na sopa tradicional “cawn cennin.”
Coentro- Picante e refrescante, destaca-se na comida nordestina. Usado em peixes e caldos de frutos-do-mar tanto fresco quanto em pó. Sua semente também é utilizada nos temperos. Auxilia na redução do colesterol e equilibra as taxas de açúcar no sangue.
Cardamomo- Está entre as especiarias mais caras. Nativa da Índia Meridional, é versátil para uso em aves marinadas e sobremesas. É conhecida como afrodisíaco, aumenta a circulação sanguínea e auxilia contra disfunção erétil.
Cravo-da-índia- Comum em doces e chás, combina com bolos e tortas. Nativa das Ilhas Molucas e da Nova Guiné. Pode ser utilizada em pratos salgados. Usada como óleo, possui propriedades digestivas e é afrodisíaca.