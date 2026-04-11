Gastronomia

Frutas do Brasil que nem todos sabem que existem; conhece alguma?

Embora comuns no Brasil, frutas como banana e laranja nÃ£o tÃªm origem no paÃ­s. Por isso, hÃ¡ listas que destacam espÃ©cies nativas brasileiras, muitas ainda pouco conhecidas pelo pÃºblico.

Por Flipar
Mateus Hidalgo/Wikipedia

O cupuaçu, fruta tipicamente brasileira predominante na Amazônia, é conhecido pelo sabor naturalmente adocicado atrelado a uma acidez. Rica em nutrientes, ela pode ser usada em diversas receitas e auxilia a perda de peso quando consumida com uma dieta equilibrada.

Divulgação

Patauá é uma espécie de palmeira nativa da Amazônia, responsável por produzir pequenos frutos comestíveis, cuja polpa é comumente utilizada na culinária, mas também na fabricação de óleo e outros produtos importantes para a população local.

Flickr Juliana Lima

Pequi Ã© um fruto muito utilizado na culinÃ¡ria de algumas regiÃµes do paÃ­s, principalmente no norte de Minas Gerais, estado maior produtor do fruto, e em GoiÃ¡s. Ele pode ser consumido cozido, puro ou juntamente com arroz e frango.

Flickr Fatima Oliveira

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