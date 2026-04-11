Frutas do Brasil que nem todos sabem que existem; conhece alguma?

O cupuaçu, fruta tipicamente brasileira predominante na Amazônia, é conhecido pelo sabor naturalmente adocicado atrelado a uma acidez. Rica em nutrientes, ela pode ser usada em diversas receitas e auxilia a perda de peso quando consumida com uma dieta equilibrada.
Patauá é uma espécie de palmeira nativa da Amazônia, responsável por produzir pequenos frutos comestíveis, cuja polpa é comumente utilizada na culinária, mas também na fabricação de óleo e outros produtos importantes para a população local.
Pequi Ã© um fruto muito utilizado na culinÃ¡ria de algumas regiÃµes do paÃs, principalmente no norte de Minas Gerais, estado maior produtor do fruto, e em GoiÃ¡s. Ele pode ser consumido cozido, puro ou juntamente com arroz e frango.