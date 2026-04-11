Galeria Garrafinhas térmicas reutilizáveis acumulam bactérias diariamente; veja dicas para mantê-las limpas No dia a dia, muitos objetos portáteis passaram a fazer parte da rotina de quem busca praticidade e bem-estar em diferentes ambientes. Esses itens acompanham deslocamentos, atividades físicas, momentos de trabalho e estudos, tornando-se aliados importantes para hábitos mais organizados e conscientes. Ao mesmo tempo, o uso frequente desses recipientes exige atenção quanto à forma como são utilizados e conservados ao longo do tempo. Por isso, compreender melhor o uso correto deles tornou-se cada v Por Flipar

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