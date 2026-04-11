Garrafinhas térmicas reutilizáveis acumulam bactérias diariamente; veja dicas para mantê-las limpas

No dia a dia, muitos objetos portáteis passaram a fazer parte da rotina de quem busca praticidade e bem-estar em diferentes ambientes. Esses itens acompanham deslocamentos, atividades físicas, momentos de trabalho e estudos, tornando-se aliados importantes para hábitos mais organizados e conscientes. Ao mesmo tempo, o uso frequente desses recipientes exige atenção quanto à forma como são utilizados e conservados ao longo do tempo. Por isso, compreender melhor o uso correto deles tornou-se cada v
O uso dessas garrafas reutilizáveis, embora sustentável, esconde riscos biológicos. Pesquisas científicas mostram que esses recipientes podem acumular grande quantidade de microrganismos quando não são higienizados corretamente.
Estudos indicam que a prÃ³pria Ã¡gua armazenada por longos perÃodos favorece a multiplicaÃ§Ã£o bacteriana, especialmente em temperatura ambiente. AlÃ©m disso, boa parte da contaminaÃ§Ã£o vem do contato com as mÃ£os, com a boca e com superfÃcies externas durante o uso cotidiano.
Compartilhar garrafas com outras pessoas também aumenta o risco de transmissão de vírus e bactérias. Além disso, bebidas açucaradas, leite ou suplementos proteicos tornam o ambiente interno ainda mais propício ao crescimento de fungos e micróbios.