‘Superpoderes’ entre os animais: conheça o que algumas espécies fazem de excepcional

A habilidade das formigas vem dos receptores olfativos, presentes em suas antenas, que geralmente elas usam para encontrar comida e farejar parceiros. Confira outros animais que têm “superpoderes”!
Camaleão: Se existe um animal com o poder de ficar invisível, é o camaleão. Além de usar a habilidade para fugir de predadores, ele a usa principalmente para se comunicar com outros camaleões e controlar a temperatura corporal.
Baiacu Espinho (ou peixe-ouriço): Ao contrário de outros baiacus, essa espécie possui espinhos por todo o corpo. Ao absorver água ou ar, o Baiacu Espinho consegue se inflar para assustar predadores. Ele pode atingir até três vezes o seu tamanho natural!
Como se não bastasse “superpoder”, o Baiacu ainda é um dos peixes mais venenosos do mundo e é capaz de liberar tetrodotoxina, uma substância que ataca o sistema nervoso. E aí, vai encarar?
Peixe-leÃ£o-vermelho: Ao se deparar com algum perigo, esse peixe ergue as barbatanas dorsais, que contÃªm glÃ¢ndulas venenosas, e aponta para os inimigos. Mais um que pode entrar para os â??Vingadoresâ? do mundo animal!
Pangolim: Esse é um mamífero que vive em zonas tropicais da Ásia e da África. Além de ter o corpo coberto por escamas, ele ainda consegue se enrolar e virar uma bola super-rígida e praticamente impenetrável!
Porco-espinho: Outro animal que usa espinhos para se proteger é o velho conhecido porco-espinho. Na verdade, ao contrário do que seu nome diz, ele tem pelos tão rígidos que chegam a ser chamados de espinhos. Alguns podem atingir até 50 centímetros!
Rã-da-floresta: Esse anfíbio que vive na América do Norte arrumou um jeitinho curioso de lidar com o frio extremo: congelando o próprio sangue!
Sapo peludo: E não é que existe um “Wolverine da vida real”?! Esse sapo possui garras feitas de ossos e, para colocá-las para fora, ele precisa romper a pele e quebrar os próprios dedos. E mais: ele ainda é capaz de se regenerar depois.
Planária: Esses vermes que pertencem ao filo “Platelmintos” são capazes de se multiplicar caso sejam partidos ao meio ou mesmo cortados em vários pedaços. Cada parte dele se regenera e assim uma nova planária ressurge.
Ã? possÃvel atÃ© mesmo remover uma cÃ©lula e a partir dela se desenvolverÃ¡ um verme novinho em folha!
Peixe Arqueiro: Esse peixe, natural da Ásia e da Oceania, é capaz de cuspir um filete de água em direção a suas presas, incluindo até insetos que estejam fora d’água!
Onthophagus taurus: Considerado o inseto mais forte do mundo, essa espécie de besouro é capaz de carregar 1.141 vezes o seu próprio peso, o que equivale a um ser humano de 70 kg conseguir levantar 80 toneladas!
Polvo MÃmico: Essa Ã© uma espÃ©cie de polvo que vive no pacÃfico e Ã© capaz imitar outras espÃ©cies de animais. Ele consegue assumir a forma de peixes-leÃµes, cobras, arraias e enguias.