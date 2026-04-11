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‘Superpoderes’ entre os animais: conheça o que algumas espécies fazem de excepcional

Em testes de laboratório, os cientistas colocaram “fatias” de tumores de câncer de mama em camundongos e ensinaram 35 formigas a associar a urina desses roedores com açúcar.

Por Flipar
Egor Kamelev Pexels

A habilidade das formigas vem dos receptores olfativos, presentes em suas antenas, que geralmente elas usam para encontrar comida e farejar parceiros. Confira outros animais que têm “superpoderes”!

Egor Kamelev pexels

Camaleão: Se existe um animal com o poder de ficar invisível, é o camaleão. Além de usar a habilidade para fugir de predadores, ele a usa principalmente para se comunicar com outros camaleões e controlar a temperatura corporal.

Egor Kamelev pexels

Baiacu Espinho (ou peixe-ouriço): Ao contrário de outros baiacus, essa espécie possui espinhos por todo o corpo. Ao absorver água ou ar, o Baiacu Espinho consegue se inflar para assustar predadores. Ele pode atingir até três vezes o seu tamanho natural!

Stelio Puccinelli unplash

Como se não bastasse “superpoder”, o Baiacu ainda é um dos peixes mais venenosos do mundo e é capaz de liberar tetrodotoxina, uma substância que ataca o sistema nervoso. E aí, vai encarar?

wikimedia commons George Parrilla

Peixe-leÃ£o-vermelho: Ao se deparar com algum perigo, esse peixe ergue as barbatanas dorsais, que contÃªm glÃ¢ndulas venenosas, e aponta para os inimigos. Mais um que pode entrar para os â??Vingadoresâ? do mundo animal!

wikimedia commons Jens Petersen

Pangolim: Esse é um mamífero que vive em zonas tropicais da Ásia e da África. Além de ter o corpo coberto por escamas, ele ainda consegue se enrolar e virar uma bola super-rígida e praticamente impenetrável!

Louis Mornaud Unsplash

Porco-espinho: Outro animal que usa espinhos para se proteger é o velho conhecido porco-espinho. Na verdade, ao contrário do que seu nome diz, ele tem pelos tão rígidos que chegam a ser chamados de espinhos. Alguns podem atingir até 50 centímetros!

Jürgen por Pixabay

Rã-da-floresta: Esse anfíbio que vive na América do Norte arrumou um jeitinho curioso de lidar com o frio extremo: congelando o próprio sangue!

wikimedia commons Peter Paplanus

Sapo peludo: E não é que existe um “Wolverine da vida real”?! Esse sapo possui garras feitas de ossos e, para colocá-las para fora, ele precisa romper a pele e quebrar os próprios dedos. E mais: ele ainda é capaz de se regenerar depois.

wikimedia commons Em?ke Dénes

Planária: Esses vermes que pertencem ao filo “Platelmintos” são capazes de se multiplicar caso sejam partidos ao meio ou mesmo cortados em vários pedaços. Cada parte dele se regenera e assim uma nova planária ressurge.

wikimedia commons Eduard Solà

Ã? possÃ­vel atÃ© mesmo remover uma cÃ©lula e a partir dela se desenvolverÃ¡ um verme novinho em folha!

wikimedia commons Xavier japiot

Peixe Arqueiro: Esse peixe, natural da Ásia e da Oceania, é capaz de cuspir um filete de água em direção a suas presas, incluindo até insetos que estejam fora d’água!

wikimedia commons Chrumps

Onthophagus taurus: Considerado o inseto mais forte do mundo, essa espécie de besouro é capaz de carregar 1.141 vezes o seu próprio peso, o que equivale a um ser humano de 70 kg conseguir levantar 80 toneladas!

wikimedia commons Lee Cain

Polvo MÃ­mico: Essa Ã© uma espÃ©cie de polvo que vive no pacÃ­fico e Ã© capaz imitar outras espÃ©cies de animais. Ele consegue assumir a forma de peixes-leÃµes, cobras, arraias e enguias.

wikimedia commons Rickard Zerpe

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