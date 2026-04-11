Astronomia

Sem frequência de rádio e crosta de 4 bilhões de anos: veja por que o ‘lado oculto da Lua’ é tão importante para a ciência

Desde os primeiros passos da exploração espacial, a Lua tem sido um dos principais alvos da curiosidade científica humana. Mesmo após décadas de observações e missões, esse corpo celeste ainda guarda mistérios importantes sobre sua origem e estrutura. Novas tecnologias e expedições recentes ampliaram o interesse internacional por regiões pouco estudadas do satélite. Essas áreas oferecem oportunidades únicas para pesquisas avançadas e futuras bases espaciais. Entre elas, destaca-se uma porção esp

Por Flipar
NASA/Johnson

Trata-se do chamado 'lado oculto da Lua', a face do satélite natural que não pode ser vista diretamente da Terra devido ao fenômeno da rotação sincronizada e que faz com que o mesmo hemisfério lunar esteja sempre voltado para o nosso planeta.

Divulgac?a?o/NASA

Embora receba iluminação solar constante, essa região permanece isolada das frequências de rádio terrestres, o que impõe desafios técnicos extremos para a comunicação com naves espaciais.

Agência Nacional Espacial Chinesa

As primeiras imagens desse território só foram obtidas em 1959, revelando uma superfície bastante diferente daquela conhecida anteriormente. Essa área apresenta uma crosta mais antiga e espessa, além de grande quantidade de crateras e cadeias montanhosas preservadas ao longo de bilhões de anos.

Rohvannyn Shaw/Pixabay

Por isso, esse tal 'lado oculto' funciona como um registro geológico importante para compreender a formação da Lua e a evolução dos planetas rochosos. Estudar essa região também ajuda os cientistas a investigar impactos antigos de asteroides, como os associados ao período conhecido como 'Bombardeio Intenso Tardio', fundamental para entender a história do Sistema Solar.

Divulgac?a?o/NASA

Além disso, a área pode servir como base estratégica para futuras missões espaciais de longa duração. Projetos de agências como a NASA e a Agência Espacial Europeia consideram a possibilidade de utilizar essa região como ponto de apoio para viagens mais distantes, inclusive rumo a Marte.

Divulgac?a?o/NASA

Além do valor científico, a região desperta interesse estratégico global por abrigar possíveis depósitos de minerais raros e hélio-3, que poderia ter aplicações energéticas no futuro.

Divulgac?a?o/NASA

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