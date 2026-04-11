Astronomia Sem frequência de rádio e crosta de 4 bilhões de anos: veja por que o ‘lado oculto da Lua’ é tão importante para a ciência Desde os primeiros passos da exploração espacial, a Lua tem sido um dos principais alvos da curiosidade científica humana. Mesmo após décadas de observações e missões, esse corpo celeste ainda guarda mistérios importantes sobre sua origem e estrutura. Novas tecnologias e expedições recentes ampliaram o interesse internacional por regiões pouco estudadas do satélite. Essas áreas oferecem oportunidades únicas para pesquisas avançadas e futuras bases espaciais. Entre elas, destaca-se uma porção esp Por Flipar

NASA/Johnson