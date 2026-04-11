Etiquetas têm símbolos importantes para a conservação das roupas

O significado das etiquetas representam quatro símbolos diferentes: de lavagem, de lavagem a seco, de secagem e de passadoria, que visam orientar o consumidor no cuidado com sua roupa.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu artigo 31, determina que os produtos ou serviços devem ser comercializados apresentando “informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados”.
Por sua vez, a portaria 296 do Inmetro, publicada em 12/06/2019, regulamenta a forma como essas informações devem constar nos produtos têxteis e de vestuário. No Brasil, por lei, as roupas precisam ter etiquetas com as informações de razão social e CNPJ do responsável pela peça.
Além disso, deve conter o país de origem de fabricação, tamanho, composição têxtil e cuidados para conservação do produto. Essas informações são importantes para rastreabilidade, informação ao consumidor, dentre outras.
O símbolo que representa os processos de lavagem é o balde, que mostra que a vestimenta pode ser usada em uma máquina de lavar sem o risco de qualquer avaria no produto.
Quando um x aparece sobreposto ao baldo, significa que a roupa só pode ser lavada a seco, como as de couro, por exemplo.
Os pontinhos dentro do balde indicam a temperatura recomendada da água (em alguns casos, é comum no lugar do pontinho já estar indicado a temperatura ideal, como 30° C ou 60° C, por exemplo.
Muitas roupas com tecidos mais finos e delicados não podem ser lavadas na máquina. As etiquetas das roupas apresentam o símbolo do balde com a mãozinha (lavar somente a mão).
Outras não podem ser torcidas para não danificar o produto, tendo como símbolo o pano torcido com um “X” sobreposto (não torcer).
Existem também três símbolos que se referem à lavagem à seco. Todos eles são compostos por um círculo. Caso este círculo possua um “X”, a indicação é não lavar a roupa a seco.
Agora, caso alguma outra letra apareça dentro do círculo, a roupa deve ser lavada a seco, mas com a utilização de algum produto específico.
A letra “A” indica que a lavagem pode ser à base de qualquer tipo de solvente; a letra “F” significa o uso de hidrocarboneto; e o “P” indica o uso de percloretileno.
Os símbolos de secagem são tão importantes para nos ajudar a manter a qualidade das peças quanto os de lavagem. Eles, portanto, são representados por um quadrado.
O quadrado com um círculo dentro indica que a peça pode ser seca na secadora, enquanto o “X” indica que não pode.
É comum também as peças apresentarem somente um quadrado ou um quadrado com um semicírculo na parte superior – isso indica que a peça pode ser seca em processo natural e pendurada no varal.
Quando o quadrado apresenta trÃªs linhas na vertical, significa que a roupa deve ser seca no cabide, ou seja, nÃ£o pode ser torcida e nem pendurada diretamente no varal.
Já uma linha na horizontal significa que a roupa deve ser seca na horizontal, de preferência apoiada em uma superfície plana (nesse caso, você pode ir trocando a peça de lado para otimizar o processo).
Por fim, duas linhas diagonais no canto do quadrado indicam que a roupa deve ser seca à sombra.
O processo de passar as roupas também é indicado de uma forma muito simples – e bem parecida com o processo de lavagem. O símbolo que o representa é o ferro de passar roupas.
Quando o símbolo é composto inteiramente pelo ferro, indica que é possível passar a roupa a qualquer temperatura. Por outro lado, quando um “X” o sobrepõe, indica que não se deve passar.
Algumas roupas podem ser passadas apenas em temperaturas específicas. E da mesma forma que os símbolos de lavagem, as bolinhas ou o próprio número da temperatura indica a especificidade.
Já as roupas que não podem ser passadas por ferros que utilizam vapor, apresentam na etiqueta o símbolo do ferro, com duas linhas diagonais opostas e um “X” as sobrepondo.
Os sÃmbolos das etiquetas mantÃªm um certo padrÃ£o, porÃ©mÂ nÃ£o sÃ£o universais. Por isso, eles podem variar em alguns detalhes dependendo de quem os elaborou. Todas as apresentadas aqui sÃ£oÂ as mais convencionais.