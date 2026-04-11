Bunkers históricos passam de segredo a atrações curiosas

ApÃ³s o fim das ameaÃ§as de guerra nuclear, a estrutura foi deixada de lado. Na metade da dÃ©cada de 1990, o local foi alugado para fins de restauraÃ§Ã£o e, em 1999, aberto ao pÃºblico para visitaÃ§Ã£o. Contudo, o espaÃ§o foi fechado no final de 2017, sem uma previsÃ£o para reabertura.