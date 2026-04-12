Entretenimento Berço do Lego, Dinamarca tem parque dedicado ao brinquedo; conheça Localizada no centro da Dinamarca, a cidade de Billund ganhou fama internacional por ser o berço do Lego. O famoso brinquedo surgiu ali e transformou o município em referência ligada à história da marca. Por Flipar

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