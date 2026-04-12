Lagos que embelezam a paisagem em diferentes regiões pela Ásia

O Lago Issyk-Kul (Quirguistão) ocupa 6.236 km² e atinge 668 m de profundidade. Rodeado por montanhas, é um dos maiores lagos de altitude do mundo e nunca congela, apesar das temperaturas frias da região.
O Lago Tonle Sap (Camboja) cobre atÃ© 16.000 kmÂ² na estaÃ§Ã£o chuvosa, com profundidade mÃ¡xima de 10 m. Ã? a maior reserva de Ã¡gua doce do Sudeste AsiÃ¡tico e uma das principais fontes de pesca e agricultura do Camboja.
O Lago Qinghai (China) tem 4.317 km² e profundidade de até 32 m. Maior lago da China, suas águas alcalinas e a presença de ilhas abrigam aves migratórias, além de ser um importante destino de peregrinação tibetana.
O Lago Hulun (China) cobre 2.339 km² e chega a 8 m de profundidade. Localizado na Mongólia Interior, é um habitat vital para aves aquáticas e desempenha um papel importante na cultura dos nômades da região.
O Lago Balcache (Cazaquistão) tem 16.400 km² e profundidade máxima de 26 m. Notável por ter uma metade de água doce e outra salgada, é essencial para a pesca e sofre com problemas ambientais devido à redução do fluxo de seus rios.
O Lago Hulun (China) cobre 2.339 km² e chega a 8 m de profundidade. Localizado na Mongólia Interior, é um habitat vital para aves aquáticas e desempenha um papel importante na cultura dos nômades da região.
O Lago Toba (Indonésia) ocupa 1.130 km² e atinge 505 m de profundidade. Maior lago vulcânico do mundo, foi formado por uma erupção catastrófica há 75.000 anos e hoje é um importante destino turístico.
O Lago Poyang (China) tem área variável, chegando a 3.500 km² na estação das chuvas, com profundidade de até 25 m. Maior lago de água doce da China, é crucial para a biodiversidade e sofre com a redução do volume de água devido à construção de barragens.
Por todo o mundo, os lagos tÃªm uma importÃ¢ncia enorme na natureza e para os seres vivos de forma geral. Eles sÃ£o muito mais do que apenas â??poÃ§as grandes de Ã¡guaâ?. SÃ£o grandes reservatÃ³rios de Ã¡gua doce, essencial para o consumo humano, irrigaÃ§Ã£o, uso industrial e manutenÃ§Ã£o da vida selvagem
Eles abrigam uma grande variedade de vida – peixes, aves, anfíbios, insetos e plantas aquáticas. Muitos desses organismos são exclusivos de determinadas regiões, ou seja, só existem naquele lago específico.
Lagos ajudam a regular o clima local, atuando como “moderadores” de temperatura. Também fazem parte do ciclo hidrológico, armazenando e liberando água através da evaporação e da alimentação de rios.