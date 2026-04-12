Tomates italianos são referência mundial; conheça tipos e tradição

Os agricultores italianos se dedicam a cultivar tomates de alta qualidade, utilizando técnicas aprimoradas ao longo de gerações.
A Itália possui uma grande variedade de tomates, cada um com características únicas de sabor, textura e aroma.
Hoje em dia, as principais regiões produtoras de tomates na Itália são Puglia, Emilia-Romagna, Campânia e Sicília.
A ItÃ¡lia possui cerca de 90.000 hectares de terras cultivadas com tomate, produzindo em torno de 6 milhÃµes de toneladas anualmente.
Pomodoro Datterino: TambÃ©m conhecido como tomate cereja italiano, Ã© caracterizado por seu formato pequeno oval, sabor doce e pele fina. Sua doÃ§ura natural o torna versÃ¡til, podendo ser utilizado em diversos pratos, desde saladas atÃ© conservas.
Cuore di Bue: O nome Cuore di Bue, que significa 'coração de boi' em italiano, faz referência ao formato grande e achatado deste tomate. Possui um sabor com pouca acidez, ideal para consumir fresco em saladas ou em recheios de sanduíches.
Pomodoro Nero di Val Gardena: Também conhecido como tomate preto da Val Gardena, é uma variedade rara e única. Sua cor escura quase roxa e sabor intenso com notas defumadas o tornam um ingrediente especial para pratos gourmet.
Pomodorino di Pachino: Cultivado na Sicília, o Pomodorino di Pachino é conhecido por seu sabor adocicado, com um toque de salinidade proveniente da água do mar. Sua polpa suculenta e pele fina o tornam ideal para consumo fresco ou em saladas.
Pomodoro Piennolo: Originário da Campânia, é um tomate pequeno e enrugado com sabor intenso e concentrado. Tradicionalmente pendurado em cachos para secar, é utilizado para produzir o famoso 'Pomodorino del Piennolo Dop'.