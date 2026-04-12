Tomates italianos são referência mundial; conheça tipos e tradição

Os agricultores italianos se dedicam a cultivar tomates de alta qualidade, utilizando técnicas aprimoradas ao longo de gerações.
A Itália possui uma grande variedade de tomates, cada um com características únicas de sabor, textura e aroma.
Hoje em dia, as principais regiões produtoras de tomates na Itália são Puglia, Emilia-Romagna, Campânia e Sicília.
A Itália possui cerca de 90.000 hectares de terras cultivadas com tomate, produzindo em torno de 6 milhões de toneladas anualmente.
No Brasil, alguns mercados vendem produtos importados diretos da Itália, como os 'molhos de tomate pelados'. Conheça os principais tipos de tomates produzidos na Itália!
Pomodoro Datterino: TambÃ©m conhecido como tomate cereja italiano, Ã© caracterizado por seu formato pequeno oval, sabor doce e pele fina. Sua doÃ§ura natural o torna versÃ¡til, podendo ser utilizado em diversos pratos, desde saladas atÃ© conservas.
Cuore di Bue: O nome Cuore di Bue, que significa 'coraÃ§Ã£o de boi' em italiano, faz referÃªncia ao formato grande e achatado deste tomate. Possui um sabor com pouca acidez, ideal para consumir fresco em saladas ou em recheios de sanduÃches.
Pomodoro Nero di Val Gardena: Também conhecido como tomate preto da Val Gardena, é uma variedade rara e única. Sua cor escura quase roxa e sabor intenso com notas defumadas o tornam um ingrediente especial para pratos gourmet.
Pomodorino di Pachino: Cultivado na Sicília, o Pomodorino di Pachino é conhecido por seu sabor adocicado, com um toque de salinidade proveniente da água do mar. Sua polpa suculenta e pele fina o tornam ideal para consumo fresco ou em saladas.
Pomodoro Piennolo: OriginÃ¡rio da CampÃ¢nia, Ã© um tomate pequeno e enrugado com sabor intenso e concentrado. Tradicionalmente pendurado em cachos para secar, Ã© utilizado para produzir o famoso 'Pomodorino del Piennolo Dop'.