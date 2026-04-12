Galeria

Pontes suspensas que são verdadeiros marcos da engenharia

Pontes suspensas impressionam pela combinação de engenharia, estética e ousadia estrutural. Presentes em diferentes partes do mundo, elas atravessam rios, vales e baías, muitas vezes tornando-se marcos importantes das cidades onde estão.

Por Flipar
Lance Asper Unsplash

Carrick-a-Rede, Irlanda do Norte: Localizada perto da vila de Ballintoy, no condado de Antrim, essa ponte Ã© famosa por sua localizaÃ§Ã£o dramÃ¡tica, suspensa a cerca de 30 metros acima do mar AtlÃ¢ntico e ligando o continente Ã  pequena ilha de Carrick-a-Rede.

Imagem de LeoRijnja por Pixabay

Yume, Japão: Também conhecida como Ponte Suspensa dos Sonhos, a Yume é uma ponte pedonal de tirar o fôlego localizada na cidade de Kawanehon, na província de Shizuoka. Ela tem 90 metros de extensão e fica 8 metros acima de um lago com água azul turquesa.

Flickr Debora HT

Huangchuan, China: Localizada na província de Guangdong, na China, essa ponte suspensa de tirar o fôlego se estende por 526 metros, a uma altura de 200 metros acima do solo. O principal atrativo da ponte é o piso de vidro transparente, que oferece aos visitantes vistas vertiginosas do vale abaixo.

Divulgação/Architectural Design & Research Institute of Zhejiang University

Taiping, Taiwan: Essa ponte se estende por 290 metros sobre o Rio Taichung, na cidade de Taichung. ConstruÃ­da em 1937, durante a era colonial japonesa, a ponte Ã© considerada um marco histÃ³rico e cultural importante em Taiwan.

ReproduÃ§Ã£o Youtube

Runyang, China: Concluída em 2005, foi a ponte mais longa do mundo por três anos, e ainda hoje é a segunda ponte estaiada mais longa do mundo, ficando atrás apenas da Ponte Sutong, também na China.

Glabb/Wikimédia Commons

Yavuz Sultan Selim, Turquia: Essa é uma ponte rodoviária e ferroviária de viga suspensa que se estende pelo Estreito do Bósforo, ao norte de Istambul, na Turquia. É considerada uma das pontes mais altas do mundo, com uma altura de 322 metros.

Ezzeldin.Elbaksawy/Wikimédia Commons

Jiangyin, China: Inaugurada em 1999, esta ponte suspensa atravessa o Rio Yangtze, na província de Jiangsu. A ponte conecta as cidades de Jiangyin e Jingjiang, facilitando o transporte e o desenvolvimento econômico da região.

Yawn823/Wikimédia Commons

516 Arouca, Portugal: Localizada em Arouca, Portugal, essa é a maior ponte pedonal suspensa do mundo. Inaugurada em 2021, a ponte tem 516 metros de comprimento e está suspensa a 175 metros acima do Rio Paiva.

Flickr Reg Marjason

Xihoumen, China: Localizada no ArquipÃ©lago de Zhoushan e inaugurada em 2009, Ã© uma ponte suspensa impressionante que se estende por 2.220 metros pelo estuÃ¡rio de Hangzhou. A construÃ§Ã£o da ponte envolveu tecnologias avanÃ§adas para a Ã©poca, com o uso de cabos de aÃ§o de alta resistÃªncia e tÃ©cnicas inovadoras de ancoragem.

Glabb/WikimÃ©dia Commons

Osman Gazi, Turquia: Inaugurada em 2016, a ponte atravessa o Golfo de ?zmit no seu ponto mais estreito, com um comprimento total de 2.682 metros. Foi a quarta ponte suspensa mais longa do mundo na época de sua construção (atualmente, ocupa a sétima posição).

Flickr Brasilisnet

Veja Mais