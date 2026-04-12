Pontes suspensas que são verdadeiros marcos da engenharia

Carrick-a-Rede, Irlanda do Norte: Localizada perto da vila de Ballintoy, no condado de Antrim, essa ponte Ã© famosa por sua localizaÃ§Ã£o dramÃ¡tica, suspensa a cerca de 30 metros acima do mar AtlÃ¢ntico e ligando o continente Ã pequena ilha de Carrick-a-Rede.
Yume, Japão: Também conhecida como Ponte Suspensa dos Sonhos, a Yume é uma ponte pedonal de tirar o fôlego localizada na cidade de Kawanehon, na província de Shizuoka. Ela tem 90 metros de extensão e fica 8 metros acima de um lago com água azul turquesa.
Huangchuan, China: Localizada na província de Guangdong, na China, essa ponte suspensa de tirar o fôlego se estende por 526 metros, a uma altura de 200 metros acima do solo. O principal atrativo da ponte é o piso de vidro transparente, que oferece aos visitantes vistas vertiginosas do vale abaixo.
Taiping, Taiwan: Essa ponte se estende por 290 metros sobre o Rio Taichung, na cidade de Taichung. ConstruÃda em 1937, durante a era colonial japonesa, a ponte Ã© considerada um marco histÃ³rico e cultural importante em Taiwan.
Runyang, China: Concluída em 2005, foi a ponte mais longa do mundo por três anos, e ainda hoje é a segunda ponte estaiada mais longa do mundo, ficando atrás apenas da Ponte Sutong, também na China.
Yavuz Sultan Selim, Turquia: Essa é uma ponte rodoviária e ferroviária de viga suspensa que se estende pelo Estreito do Bósforo, ao norte de Istambul, na Turquia. É considerada uma das pontes mais altas do mundo, com uma altura de 322 metros.
Jiangyin, China: Inaugurada em 1999, esta ponte suspensa atravessa o Rio Yangtze, na província de Jiangsu. A ponte conecta as cidades de Jiangyin e Jingjiang, facilitando o transporte e o desenvolvimento econômico da região.
516 Arouca, Portugal: Localizada em Arouca, Portugal, essa é a maior ponte pedonal suspensa do mundo. Inaugurada em 2021, a ponte tem 516 metros de comprimento e está suspensa a 175 metros acima do Rio Paiva.
Xihoumen, China: Localizada no ArquipÃ©lago de Zhoushan e inaugurada em 2009, Ã© uma ponte suspensa impressionante que se estende por 2.220 metros pelo estuÃ¡rio de Hangzhou. A construÃ§Ã£o da ponte envolveu tecnologias avanÃ§adas para a Ã©poca, com o uso de cabos de aÃ§o de alta resistÃªncia e tÃ©cnicas inovadoras de ancoragem.
Osman Gazi, Turquia: Inaugurada em 2016, a ponte atravessa o Golfo de ?zmit no seu ponto mais estreito, com um comprimento total de 2.682 metros. Foi a quarta ponte suspensa mais longa do mundo na época de sua construção (atualmente, ocupa a sétima posição).