Galeria Cabos litorâneos que marcam belas paisagens mundo afora Na geografia costeira, um cabo é uma porção de terra que se projeta sobre o mar. Essa formação costuma surgir quando áreas rochosas mais resistentes permanecem enquanto regiões próximas são desgastadas pela erosão. Muitos cabos marcam pontos estratégicos para a navegação, influenciando rotas marítimas e servindo como referências naturais. Alguns têm grande importância histórica, pois foram usados por exploradores e comerciantes, enquanto outros se tornaram destinos turísticos devido às suas pais Por Flipar

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