Estilo de Vida O sabor único do clamato, a bebida ‘queridinha’ da América do Norte O clamato é uma mistura singular de suco de tomate com extrato de mariscos, que conquistou espaço em diferentes culturas. Popular no México e no Canadá, tornou-se base para drinks famosos como a michelada. Seu sabor salgado e peculiar reflete a fusão entre ingredientes da terra e do mar, criando uma identidade própria. Visto como um elemento cultural que conecta tradições gastronômicas e momentos de socialização, o clamato ganhou fama ao longo do tempo como bebida energética e ingrediente versát Por Flipar

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