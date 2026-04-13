Estilo de Vida Cidades que estão abaixo do nível do mar Algumas cidades em diferentes países ficam abaixo do nível do mar devido a características geológicas específicas, como a presença de depressões naturais formadas ao longo de milhões de anos. Essas áreas podem surgir a partir de movimentos tectônicos que provocam o rebaixamento do terreno em relação ao nível médio dos oceanos. Além disso, processos de erosão contínua também podem contribuir para a formação dessas regiões mais baixas. Em certos casos, fatores climáticos e a ação da água ao longo Por Flipar

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