Galeria ‘Deusa’: maior escada rolante do mundo inaugurada na China tem quase 1 km e custou mais de R$ 100 milhões Grandes centros urbanos ao redor do mundo vêm investindo cada vez mais em soluções criativas para melhorar a mobilidade e acompanhar o crescimento acelerado de suas populações. Em áreas densamente ocupadas e com relevo desafiador, projetos inovadores de transporte tornam-se essenciais para facilitar o deslocamento diário. Pensando nisso, a megacidade de Chongqing, na China, já reconhecida por projetos urbanos inovadores, voltou a chamar atenção internacional com a inauguração de uma estrutura im Por Flipar

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