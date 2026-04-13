‘Deusa’: maior escada rolante do mundo inaugurada na China tem quase 1 km e custou mais de R$ 100 milhões

A metrópole, famosa por soluções arquitetônicas incomuns — como linhas ferroviárias que atravessam edifícios e bairros organizados em diferentes níveis de altura — passou a abrigar também o maior sistema de escadas rolantes ao ar livre do mundo.
Apelidada de “Deusa”, a estrutura fica instalada na cidade de Wushan, na região montanhosa de Chongqing, próxima ao Rio Yangtzé, e foi projetada para facilitar o deslocamento de moradores e visitantes em um terreno marcado por grandes desníveis naturais.
O sistema impressiona pelas dimensões: são 914 metros de extensão e 244 metros de desnível total, integrando 21 escadas rolantes interligadas, além de elevadores, esteiras automáticas e passarelas.
Antes da instalação, percorrer esse trajeto exigia longos e cansativos deslocamentos a pé ou demoradas viagens de até uma hora de carro, especialmente nos horários de maior movimento.
A construção, liderada pela empresa suíça Schindler, levou cerca de quatro anos para ser concluída e enfrentou obstáculos técnicos complexos, como o desvio de tubulações subterrâneas e a instalação de estruturas suspensas sobre vias públicas.
A escolha desse modelo de transporte está ligada às características geográficas de Chongqing, uma cidade de 20 milhões de habitantes conhecida por construções que se adaptam a encostas íngremes.
Embora alternativas como teleféricos e novos trens tenham sido avaliadas, optou-se pela solução com escadas rolantes devido à experiência local nesse tipo de infraestrutura, como com a 'Huangguan Escalator'.
Construída em 1990, essa antecessora histórica conta com 112 metros de extensão e inclinação de 30°, servindo de modelo para a escala colossal do novo projeto, que tem uma capacidade bem superior de atendimento.
Estima-se que atualmente cerca de 9 mil pessoas utilizem diariamente o sistema da 'Deusa', cujo acesso custa 3 yuans (cerca de R$ 2,24) por trajeto em um único sentido. Durante o Festival da Primavera, em fevereiro, aproximadamente 450 mil visitantes passaram pela escadaria.
Segundo afirmou à Financial Times o engenheiro do projeto, Huang Wei, 'não existem projetos semelhantes em todo o país, sejam eles maiores ou iguais aos dele, em construção ou já iniciados'.
O sistema recebeu investimento aproximado de 23 milhões de dólares (cerca de R$ 115 milhões, na cotação atual). Para reduzir o impacto visual em áreas com inclinações que chegam a 60%, os engenheiros adotaram módulos com painéis de vidro, criando uma aparência mais leve e integrada à paisagem.