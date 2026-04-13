Estilo de Vida Pastas, cremes e patês chegam para reforçar os lanches com pão Uma das boas opções para o café ou lanche é escolher diferentes pastas e patês para acompanhar o pão. Esses complementos acrescentam sabor, cremosidade e variedade às refeições. Veja algumas opções populares que podem tornar o pão ainda mais saboroso. Por Flipar

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