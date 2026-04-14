Cidade de Alcinópolis se destaca pela riqueza em arte rupestre no MS

Essas manifestações, que podem ter entre 2 mil e mais de 10 mil anos, representam formas primitivas de comunicação e expressão simbólica, oferecendo pistas sobre o cotidiano, crenças e modos de vida desses grupos humanos.
Entre os principais atrativos está o Parque Natural Municipal Templo dos Pilares, considerado um museu a céu aberto. O local reúne formações rochosas impressionantes e painéis repletos de grafismos, inscrições e desenhos rupestres que chamam a atenção pela complexidade e diversidade.
Outro destaque é a região da Serra do Bom Jardim, onde estão concentrados diversos sítios arqueológicos e trilhas que permitem contato direto com esse patrimônio histórico em meio à natureza preservada.
A lista de atrações de Alcinópolis inclui ainda locais como a Gruta do Pitoco, conhecida por suas passagens subterrâneas e inscrições antigas.
Na Gruta do Barro Branco, os visitantes encontram gravuras rupestres em paredões rochosos e formações curiosas como a chamada “Mão de Deus”.
Já o sítio arqueológico Pata da Onça abriga a emblemática figura conhecida como “Deusa Mãe”, considerada por pesquisadores uma representação simbólica de fertilidade.
Além do valor arqueológico, Alcinópolis também se destaca pelo potencial ligado ao ecoturismo. A cidade está inserida em uma região de transição entre o Cerrado e o Pantanal, com serras, cânions, cavernas e uma rica biodiversidade.
Unidades de conservação como o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari ampliam o atrativo da região, oferecendo paisagens preservadas, trilhas e observação de fauna silvestre.
A história do município, relativamente recente, contrasta com a antiguidade dos registros rupestres. Alcinópolis começou a ser povoada na década de 1970, inicialmente com foco na educação rural, e foi emancipada em 1992, desmembrando-se de Coxim. Apesar da juventude administrativa, o território guarda vestígios que remontam a milhares de anos, tornando-se um elo entre o passado pré-histórico e o presente.
Curiosamente, a cidade ainda é considerada um destino pouco explorado no turismo nacional, o que contribui para a preservação de seus sítios arqueológicos e paisagens naturais. Ao mesmo tempo, iniciativas científicas e projetos de conservação vêm ganhando força, transformando Alcinópolis em um importante campo de pesquisa arqueológica no Brasil.
Diante desse conjunto de fatores, Alcinópolis se firma como um patrimônio histórico e cultural a céu aberto. Entre desenhos milenares, formações rochosas imponentes e cenários naturais preservados, o município revela não apenas belezas cênicas, mas também capítulos fundamentais da história humana no território brasileiro.