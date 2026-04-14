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Cidade de Alcinópolis se destaca pela riqueza em arte rupestre no MS

Localizada no norte de Mato Grosso do Sul, a pequena cidade de Alcinópolis se consolidou como um dos mais importantes polos de arte rupestre do Brasil. Com pouco mais de 4.500 habitantes, o município ganhou notoriedade por abrigar um dos maiores conjuntos de sítios arqueológicos da região Centro-Oeste, o que lhe rendeu o título oficial de “Capital Estadual da Arte Rupestre”, reconhecido por lei em 2012. O destaque do município está diretamente ligado à impressionante concentração de registros pr

Por Flipar
Reprodução do instagram @zibettur

Essas manifestações, que podem ter entre 2 mil e mais de 10 mil anos, representam formas primitivas de comunicação e expressão simbólica, oferecendo pistas sobre o cotidiano, crenças e modos de vida desses grupos humanos.

Reprodução do Flickr Savio Capelossi

Entre os principais atrativos está o Parque Natural Municipal Templo dos Pilares, considerado um museu a céu aberto. O local reúne formações rochosas impressionantes e painéis repletos de grafismos, inscrições e desenhos rupestres que chamam a atenção pela complexidade e diversidade.

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Outro destaque é a região da Serra do Bom Jardim, onde estão concentrados diversos sítios arqueológicos e trilhas que permitem contato direto com esse patrimônio histórico em meio à natureza preservada.

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A lista de atrações de Alcinópolis inclui ainda locais como a Gruta do Pitoco, conhecida por suas passagens subterrâneas e inscrições antigas.

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Na Gruta do Barro Branco, os visitantes encontram gravuras rupestres em paredões rochosos e formações curiosas como a chamada “Mão de Deus”.

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Já o sítio arqueológico Pata da Onça abriga a emblemática figura conhecida como “Deusa Mãe”, considerada por pesquisadores uma representação simbólica de fertilidade.

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Além do valor arqueológico, Alcinópolis também se destaca pelo potencial ligado ao ecoturismo. A cidade está inserida em uma região de transição entre o Cerrado e o Pantanal, com serras, cânions, cavernas e uma rica biodiversidade.

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Unidades de conservação como o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari ampliam o atrativo da região, oferecendo paisagens preservadas, trilhas e observação de fauna silvestre.

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A história do município, relativamente recente, contrasta com a antiguidade dos registros rupestres. Alcinópolis começou a ser povoada na década de 1970, inicialmente com foco na educação rural, e foi emancipada em 1992, desmembrando-se de Coxim. Apesar da juventude administrativa, o território guarda vestígios que remontam a milhares de anos, tornando-se um elo entre o passado pré-histórico e o presente.

Alcinópolis, Mato Grosso do Sul - Divulgação

Curiosamente, a cidade ainda é considerada um destino pouco explorado no turismo nacional, o que contribui para a preservação de seus sítios arqueológicos e paisagens naturais. Ao mesmo tempo, iniciativas científicas e projetos de conservação vêm ganhando força, transformando Alcinópolis em um importante campo de pesquisa arqueológica no Brasil.

Reprodução do Youtube Canal Fernandanças

Diante desse conjunto de fatores, Alcinópolis se firma como um patrimônio histórico e cultural a céu aberto. Entre desenhos milenares, formações rochosas imponentes e cenários naturais preservados, o município revela não apenas belezas cênicas, mas também capítulos fundamentais da história humana no território brasileiro.

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