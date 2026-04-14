Galeria Cidade de Alcinópolis se destaca pela riqueza em arte rupestre no MS Localizada no norte de Mato Grosso do Sul, a pequena cidade de Alcinópolis se consolidou como um dos mais importantes polos de arte rupestre do Brasil. Com pouco mais de 4.500 habitantes, o município ganhou notoriedade por abrigar um dos maiores conjuntos de sítios arqueológicos da região Centro-Oeste, o que lhe rendeu o título oficial de “Capital Estadual da Arte Rupestre”, reconhecido por lei em 2012. O destaque do município está diretamente ligado à impressionante concentração de registros pr Por Flipar

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