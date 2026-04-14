Galeria Leite fermentado e identidade da Estônia: a força do suurpiim O suurpiim é um leite fermentado típico da Estônia, de sabor ácido e textura cremosa, consumido no dia a dia. Presente na tradição alimentar, acompanha desde refeições simples até momentos especiais. Sua origem está ligada à conservação do leite em regiões frias, onde a fermentação era essencial. Com o tempo, deixou de ser apenas uma solução prática e virou símbolo cultural. Nutritivo e reconfortante, mantém seu sabor característico e hoje também é produzido em escala industrial. Veja a seguir c Por Flipar

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