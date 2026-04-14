Galeria Inhame e cará não são a mesma coisa: entenda as diferenças entre os tubérculos Embora frequentemente confundidos nas feiras e até mesmo em receitas culinárias, inhame e cará são tubérculos distintos, com diferenças botânicas, nutricionais e culturais importantes. A confusão é bastante comum no Brasil, onde os nomes variam conforme a região, mas, do ponto de vista científico, trata-se de espécies diferentes, pertencentes a grupos botânicos próprios e com características bem definidas. A seguir, conheça o que difere os dois alimentos. Por Flipar

Reprodução de vídeo TV Globo