Thaila Ayala comemora aniversário de 40 anos no Coachella

Thaila e Renato, que costumam compartilhar a rotina e viagens nas redes sociais, iniciaram o relacionamento em 2017 e oficializaram a união dois anos depois, em 2019. Desde então, os dois construíram uma família e são pais de Francisco, nascido em 2021, e Tereza, que nasceu em 2023.
Na Páscoa de 2026, a atriz publicou um vídeo em suas redes sociais comentando como muitas pessoas, incluindo familiares e amigos, falam o quanto ela mudou. Ela disse que fica feliz e ama esses comentários, pois reconhece essa mudança. Thaila explicou que, embora muitos associem essa transformação à maternidade, esse não foi o principal motivo. Segundo ela, a mudança começou em 2016, quando “foi tocada pelo Espírito Santo”. Desde então, ela vive guiada pela fé.
Saiba mais, a seguir, sobre Thaila Ayala. Nascida no dia 14 de abril de 1986 em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, ficou conhecida nacionalmente, principalmente, por protagonizar a décima quarta temporada de “Malhação”, um dos programas de maior sucesso voltados ao público jovem da televisão brasileira.
Caçula de três irmãs, ela cresceu em uma área rural, cercada pela natureza, onde passava os dias brincando ao ar livre. Na infância, praticava esportes como vôlei, handebol e basquete, mas sua maior paixão era o futebol, até chegou a jogar futsal por quatro anos. Mas, aos 10 anos, começou a fazer aulas de teatro, e, dois anos depois, fez sua estreia nos palcos com a peça “Os Dois Tímidos” e foi nesse momento que ela teve certeza de que queria ser atriz.
Thaila também precisou trabalhar como babá desde cedo para ajudar a família, até receber, pouco antes dos 14 anos de idade, um convite para trabalhar como modelo. Então, quando tinha 15 anos, deixou a família e se mudou sozinha para São Paulo em busca de novas oportunidades. Lá, ela entrou em uma agência de modelos e começou a fazer trabalho, inclusive em Nova York, Tóquio e Paris, e com o dinheiro que ganhava, investia em cursos de teatro.
Aos 18 anos, decidiu focar na atuação e entrou em uma agência de atores, onde começou fazendo figurações e comerciais, até que em 2006, foi aprovada na Oficina de Atores da Rede Globo, o que mudou a sua vida. Suas primeiras novelas na emissora foram ainda em 2006, em “Páginas da Vida” e 'Pé na Jaca”.
Em 2007, ela conquistou o papel de Marcela, protagonista feminina de 'Malhação”. Ambientada no colégio Múltipla Escolha, essa temporada de Malhação ficou marcada pelo acidente logo no início e focou no trio de amigas Marcela, Cecília e Vivian, nas intrigas e nos romances, principalmente no relacionamento de Marcela e André, vivido por Rômulo Arantes Neto.
Depois, participou de outras novelas da TV Globo, como 'Caminho das Índias', na qual interpretou a indiana Shivani, uma menina da casta Brahmanes, de uma família tradicional, mas que foi criada na Inglaterra e não conseguia seguir os costumes de seu povo, 'Ti Ti Ti', na qual interpretou uma vilã pela primeira vez, “Cheias de Charme” como a personagem Gisele e Sangue Bom, na qual interpretou Camila Lancaster.
Em 2014, ela decidiu estudar inglês e investir na sua carreira internacional e, para isso, se mudou para Nova York. Lá, também estudou atuação na escola Stella Adler, morou também em Los Angeles e fez participações em filmes como “Woody Woodpecker”, “Zeroville” e 'The Pretenders'.
No Brasil, ainda atuou em '(Des)Encontros' da Sony, onde interpretou a romântica Lara, papel que lhe rendeu uma indicação de melhor atriz no London International Film Festival; em 'O Matador', no qual viveu uma personagem nordestina em um contexto de faroeste, e integrou o elenco de Talvez uma História de Amor. Também estrelou 'Coração de Cowboy', integrou o elenco da série 'Coisa Mais Linda' da Netflix e participou do filme 'O Garoto'.
Desde 2022, Thaila Ayala comanda, ao lado de Julia Faria, o videocast “Mil e Uma Tretas”. O programa aborda, de forma direta e sem romantização, os dilemas e desafios da maternidade, com temas como parto, amamentação e relacionamentos. Inclusive, em um episódio especial sobre gravidez, que contou com a participação de Rafa Kalimann e Carol Peixinho, além de gestantes na plateia, uma das participantes entrou em trabalho de parto durante a gravação.