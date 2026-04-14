Thaila Ayala comemora aniversário de 40 anos no Coachella

Caçula de três irmãs, ela cresceu em uma área rural, cercada pela natureza, onde passava os dias brincando ao ar livre. Na infância, praticava esportes como vôlei, handebol e basquete, mas sua maior paixão era o futebol, até chegou a jogar futsal por quatro anos. Mas, aos 10 anos, começou a fazer aulas de teatro, e, dois anos depois, fez sua estreia nos palcos com a peça “Os Dois Tímidos” e foi nesse momento que ela teve certeza de que queria ser atriz.