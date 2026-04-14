Estilo de Vida Dicas simples para dar adeus à caspa de uma vez por todas A caspa é mais comum do que parece e está ligada à descamação do couro cabeludo. Fatores como oleosidade, ressecamento e até o estresse podem desencadear o problema, que apesar de não ser grave, pode causar desconforto e exigir cuidados específicos. Veja dicas para se livrar da caspa sem esforço Por Flipar

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