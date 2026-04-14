Entretenimento Conhece quais? Gírias usadas por moradores de cada estado do Brasil Cheias de identidade, as gírias brasileiras revelam muito mais do que simples formas de falar. Elas traduzem costumes, histórias e o jeito único de viver em cada região do país, misturando tradição e criatividade em expressões que mudam de estado para estado. Por Flipar

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