Estilo de Vida 14 de abril é Dia Mundial do Café: descubra curiosidades do grão que é adorado por tanta gente 14 de abril é Dia Mundial do Café. Uma celebração internacional que mostra a importância do grão. E não é para menos. Afinal, o café é uma das bebidas mais consumidas do planeta. Presente no café da manhã ou após as refeições, ele costuma ser associado a momentos de energia, pausa e socialização ao longo do dia. Veja, então, curiosidades sobre esse grão e sobre essa bebida que conquistaram o mundo em diferentes culturas. Por Flipar

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