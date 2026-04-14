Galeria Acidente em ‘minhocão’ de parque em Minas Gerais provoca a morte de cantora gospel: ‘muitos sonhos pela frente’ Uma tragédia em um parque de diversões itinerante em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais, resultou na morte da cantora gospel Carolina Beatriz de Deus Maciel, de 21 anos, na noite do dia 11 de abril. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, parte da estrutura do 'Minhocão' se soltou durante o funcionamento, provocando a queda de alguns passageiros. Por conta do impacto, Carolina sofreu um traumatismo craniano grave seguido de parada cardiorrespiratória. Apesar das ten Por Flipar

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