Galeria No Dia Mundial do Café, saiba a ‘quantidade ideal’ de xícaras para favorecer a saúde 14 de abril é dia de celebrar o café em todo o planeta. Apreciado por consumidores de diferentes costumes, o grão tem seu Dia Mundial de reverência. Um estudo divulgado recentemente na revista científica 'Journal of Affective Disorders' revelou que o café pode oferecer benefícios significativos à saúde mental, indo muito além do simples aumento de energia e disposição. Veja o que esse estudo diz e saiba como usar o café a seu favor. Por Flipar

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