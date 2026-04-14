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No Dia Mundial do Café, saiba a ‘quantidade ideal’ de xícaras para favorecer a saúde

14 de abril é dia de celebrar o café em todo o planeta. Apreciado por consumidores de diferentes costumes, o grão tem seu Dia Mundial de reverência. Um estudo divulgado recentemente na revista científica 'Journal of Affective Disorders' revelou que o café pode oferecer benefícios significativos à saúde mental, indo muito além do simples aumento de energia e disposição. Veja o que esse estudo diz e saiba como usar o café a seu favor.

Por Flipar
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A pesquisa foi realizada por pesquisadores da Universidade Fudan, na China, e acompanhou mais de 460 mil indivíduos sem histórico prévio de transtornos psíquicos ao longo de 13 anos.

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Os dados indicaram que o consumo balanceado da bebida está fortemente relacionado a uma redução no risco de desenvolvimento de quadros de ansiedade e depressão.

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A análise identificou que a ingestão ideal para obter esse efeito protetor gira em torno de duas a três xícaras diárias. Curiosamente, os participantes que não consumiam a bebida ou que excediam essa quantidade não apresentaram os mesmos benefícios.

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No caso de consumos elevados, como cinco xícaras ou mais por dia, ficou constatado, inclusive, uma maior probabilidade de transtornos emocionais. Esse comportamento reforça a ideia de que a quantidade ingerida exerce papel decisivo nos possíveis efeitos observados.

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O padrão positivo foi notado independentemente do tipo de café escolhido, abrangendo versões moídas, instantâneas e até o descafeinado, embora a associação tenha se mostrado mais intensa entre o público masculino.

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Os pesquisadores levaram em conta fatores adicionais que poderiam interferir na análise dos resultados, entre eles idade, nível de escolaridade, prática de atividades físicas e presença de outras condições de saúde.

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A equipe também avaliou diferenças genéticas relacionadas à velocidade com que cada organismo metaboliza a cafeína. Mesmo com essas variações individuais, o padrão geral observado permaneceu semelhante entre os participantes analisados.

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Apesar disso, o estudo não permite afirmar que o café seja diretamente responsável pela redução do risco desses transtornos; os resultados indicam apenas uma associação estatística relevante que merece ser investigada em pesquisas futuras.

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Uma possível explicação, segundo os cientistas, envolve a presença de compostos bioativos na bebida capazes de influenciar processos inflamatórios e áreas cerebrais ligadas ao estresse.

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O estudo complementa evidências anteriores que já vinculavam o café à longevidade e à proteção cardiovascular, posicionando a bebida como uma potencial aliada na manutenção do bem-estar.

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Assim, o hábito milenar de tomar um cafezinho ganha agora um novo respaldo científico, reforçando que o equilíbrio é a chave para transformar um prazer cotidiano em uma ferramenta de prevenção para a saúde mental.

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