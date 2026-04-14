Entretenimento A curiosa história do Boliche, diversão para todas as idades O boliche é um daqueles esportes simples de entender e difíceis de dominar. Com o objetivo de derrubar dez pinos, ele reúne pessoas de todas as idades em uma atividade que mistura lazer, técnica e competição. Por Flipar

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