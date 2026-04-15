Galeria Arquipélago Dahlak: mais de uma centena de ilhas em um refúgio ‘intocado’ no Mar Vermelho Localizado no Mar Vermelho, próximo à costa da Eritreia, na África, o Arquipélago Dahlak, ou Ilhas Daiaque, é um dos conjuntos insulares mais remotos e menos explorados do mundo. Situado a cerca de 58 quilômetros da cidade portuária de Massawa, o arquipélago é formado por mais de uma centena de ilhas, muitas delas originárias a partir de recifes de corais ao longo de milhares delas, distribuídas em um cenário árido e de rara beleza natural. Apesar da aparência isolada, a região possui uma histór Por Flipar

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