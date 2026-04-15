Meio Ambiente

Lagos que se destacam na paisagem em diferentes regiões da Ásia

Na Ásia, os lagos desempenham funções essenciais que vão muito além da paisagem. Eles garantem abastecimento de água, sustentam ecossistemas e carregam grande importância cultural, com origens que vão de geleiras a formações geológicas profundas.

Por Flipar
Flickr AVIA NASIR

O Mar Cáspio (Rússia, Cazaquistão, Turcomenistão, Irã e Azerbaijão) é o maior corpo de água fechado do mundo, com 371.000 km² e profundidade máxima de 1.025 m. Apesar do nome, é um lago salgado crucial para a pesca e a extração de petróleo.

Murad Magomedov/Wikimédia Commons

O Lago Baikal (Rússia) cobre 31.722 km² e é o mais profundo do mundo, atingindo 1.642 m. Contém cerca de 20% da água doce não congelada do planeta e abriga espécies únicas, como a foca-do-baikal.

Flickr Global Environment Facility

O Lago Balcache (Cazaquistão) tem 16.400 km² e profundidade máxima de 26 m. Notável por ter uma metade de água doce e outra salgada, é essencial para a pesca e sofre com problemas ambientais devido à redução do fluxo de seus rios.

Flickr Nikolas Rybin

O Lago Issyk-Kul (Quirguistão) ocupa 6.236 km² e atinge 668 m de profundidade. Rodeado por montanhas, é um dos maiores lagos de altitude do mundo e nunca congela, apesar das temperaturas frias da região.

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O Lago Tonle Sap (Camboja) cobre até 16.000 km² na estação chuvosa, com profundidade máxima de 10 m. É a maior reserva de água doce do Sudeste Asiático e uma das principais fontes de pesca e agricultura do Camboja.

Jialiang Gao/Wikimédia Commons

O Lago Qinghai (China) tem 4.317 km² e profundidade de até 32 m. Maior lago da China, suas águas alcalinas e a presença de ilhas abrigam aves migratórias, além de ser um importante destino de peregrinação tibetana.

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O Lago Hulun (China) cobre 2.339 km² e chega a 8 m de profundidade. Localizado na Mongólia Interior, é um habitat vital para aves aquáticas e desempenha um papel importante na cultura dos nômades da região.

Fanghong/Wikimédia Commons

O Lago Toba (Indonésia) ocupa 1.130 km² e atinge 505 m de profundidade. Maior lago vulcânico do mundo, foi formado por uma erupção catastrófica há 75.000 anos e hoje é um importante destino turístico.

Yudhapohan/Wikimédia Commons

O Lago Van (Turquia) cobre 3.755 km² e tem profundidade máxima de 450 m. Maior lago da Turquia, é salgado e altamente alcalino, além de abrigar antigas igrejas armênias em suas ilhas.

- Flickr Angel Lahoz

O Lago Poyang (China) tem área variável, chegando a 3.500 km² na estação das chuvas, com profundidade de até 25 m. Maior lago de água doce da China, é crucial para a biodiversidade e sofre com a redução do volume de água devido à construção de barragens.

Zhangzhugang /Wikimédia Commons

O Lago Khovsgol (Mongólia) ocupa 2.760 km² e atinge 267 m de profundidade. Conhecido como 'irmão menor do Baikal', possui água extremamente pura e é considerado sagrado pelo povo mongol.

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O Lago Dal (Índia) cobre 18 km² e chega a 6 m de profundidade. Localizado na Caxemira, é famoso por suas casas flutuantes e jardins aquáticos, além de ser um destino turístico icônico da região.

Madhumita Das/Wikimédia Commons

Por todo o mundo, os lagos tÃªm uma importÃ¢ncia enorme na natureza e para os seres vivos de forma geral. Eles sÃ£o muito mais do que apenas â??poÃ§as grandes de Ã¡guaâ?. SÃ£o grandes reservatÃ³rios de Ã¡gua doce, essencial para o consumo humano, irrigaÃ§Ã£o, uso industrial e manutenÃ§Ã£o da vida selvagem

Imagem de davidhollis por Pixabay

Eles abrigam uma grande variedade de vida – peixes, aves, anfíbios, insetos e plantas aquáticas. Muitos desses organismos são exclusivos de determinadas regiões, ou seja, só existem naquele lago específico.

Flickr Kawsar Khan

Lagos ajudam a regular o clima local, atuando como “moderadores” de temperatura. Também fazem parte do ciclo hidrológico, armazenando e liberando água através da evaporação e da alimentação de rios.

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São fundamentais para pesca, agricultura e até turismo ecológico. Muitos povos tradicionais vivem ao redor de lagos e dependem diretamente deles para sua sobrevivência.

Imagem de vaiunruh por Pixabay

Lagos ajudam a filtrar sedimentos e poluentes, funcionando como uma espécie de “rim” do ambiente. Eles retêm nutrientes, metais pesados e outros resíduos antes que cheguem a rios ou ao mar.

Divulgação

As condiÃ§Ãµes de um lago (como a cor da Ã¡gua, presenÃ§a de algas, temperatura) sÃ£o Ã³timos indicadores da saÃºde ambiental de toda a regiÃ£o ao redor. Eles ajudam cientistas a entender o impacto das mudanÃ§as climÃ¡ticas e da aÃ§Ã£o humana.

Imagem Freepik

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