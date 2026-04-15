Animais Experiência exótica ou elixir milagroso? Jugo de rana move mercados andinos O jugo de rana é uma das bebidas mais curiosas e tradicionais de algumas regiões do Peru, preparado a partir de rãs misturadas com ervas e outros ingredientes. Popular em mercados locais e apreciado por quem busca energia, tem sabor descrito como intenso e peculiar, resultado da combinação de proteína animal com plantas medicinais, e é visto como um tônico capaz de revitalizar o corpo e aumentar a disposição, além de um elixir milagroso que pode curar males respiratórios e dar energia aos casais Por Flipar

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