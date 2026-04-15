Animais Longevos! Conheça os animais que vivem mais tempo No reino animal, o tempo de vida pode variar de forma impressionante. Enquanto algumas espécies vivem menos de um dia, outras sobrevivem por milhares de anos — e há até casos curiosos, como o de animais considerados praticamente “imortais”. Por Flipar

Flickr Ron Wolf, Flickr Fred Roe,Divulgação, NOAA Office of Ocean Exploration,