Astronomia ‘Lua colorida’ confundiu internautas durante a missão Artemis II; explicação envolve profissão pouco conhecida Imagens divulgadas durante missões espaciais costumam despertar forte interesse do público e ampliar o debate sobre o que se sabe a respeito dos corpos celestes. Nas redes sociais, registros circulam rapidamente e muitas vezes são interpretados como evidências diretas de descobertas recentes. Esse cenário proporciona dúvidas, curiosidade e também alguns equívocos sobre fenômenos astronômicos. Foi exatamente o que aconteceu com fotografias coloridas atribuídas à Lua, que ganharam grande repercuss Por Flipar

Reprodução/@nasa