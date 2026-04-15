Galeria Do quinino ao drinque: o ingrediente que deu identidade à água tônica Hoje, a água tônica é percebida como uma bebida sofisticada e refrescante que atende pela leveza em comparação a outras bebidas como, por exemplo, os refrigerantes. Esse olhar moderno, contudo, esconde uma história marcada pelo quinino, substância natural extraída da casca da árvore de cinchona e usada por séculos como remédio contra a malária. Foi justamente para tornar o quinino mais palatável que surgiu a água tônica, transformando um composto amargo em hábito cultural. Com o tempo, o que nas Por Flipar

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