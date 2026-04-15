Galeria Kilimanjaro: a montanha africana com neve no coração dos trópicos O Monte Kilimanjaro é a montanha mais alta da África, com 5.895 metros de altitude. Ele se destaca por ser um vulcão isolado que se eleva sobre as planícies do leste africano. Localizado no nordeste da Tanzânia, o Kilimanjaro fica próximo à fronteira com o Quênia. Sua presença domina a paisagem e pode ser vista a dezenas de quilômetros de distância. O Kilimanjaro é formado por três cones vulcânicos: Kibo, Mawenzi e Shira. O Kibo é o mais alto e abriga o ponto culminante chamado Uhuru Peak. Por Flipar

Imagem de Greg Montani por Pixabay