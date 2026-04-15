Pratos leves: saiba como fazer refeições vegetarianas práticas e deliciosas

Risoto de quinoa: muito apreciado mundialmente, o risoto é um prato tipicamente italiano feito com arroz arbório ou carnaroli. Estes grãos possuem alto teor de amido, o qual, aliado ao queijo parmesão ralado e à manteiga adicionados ao final da preparação, é o responsável por garantir a cremosidade característica do prato. O risoto de quinoa é uma opção ainda mais saudável, sem queijo ou manteiga, lava-se o grão com água corrente para depois cozinhá-lo em um caldo de legumes. Pode-se servi-lo co