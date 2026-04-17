Celebridades e TV Marcello Novaes compartilha momentos de vida tranquila em sítio na região serrana do RJ O ator Marcello Novaes, que atualmente está no ar na reprise da novela “Avenida Brasil”, em Vale a Pena Ver de Novo, adotou um estilo de vida mais tranquilo, longe do ritmo acelerado das grandes cidades. Intérprete do vilão Max na trama exibida originalmente em 2012, ele tem preferido passar boa parte do tempo em um sítio localizado em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Pelas redes sociais, o galã compartilha momentos de sua rotina no campo, onde busca mais contato com a natureza Por Flipar

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