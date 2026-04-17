Entretenimento Fernanda Abreu celebra 30 anos do álbum ‘Da Lata’ com shows em Rio e São Paulo Na noite de 14 de abril de 2026, a cantora Fernanda Abreu deu prosseguimento às celebração dos 30 anos do álbum “Da Lata”, seu terceiro trabalho de estúdio, com uma apresentação especial no Tokio Marine Hall, em São Paulo. O espetáculo, que leva o nome do disco, apostou em uma atmosfera dançante e resgatou a estética visual marcante do projeto original, reforçando a relevância da artista no cenário da música brasileira. No repertório do show constaram sucessos que marcaram sua trajetória nos ano Por Flipar

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