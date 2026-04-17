Entretenimento Cordas que encantam: o violino e seu papel no processo de musicalização Intitulado de 'rei dos instrumentos', o violino carrega consigo um prestígio que reflete sua qualidade sonora e sua importância histórica. Um dos instrumentos mais icônicos da música ocidental, tem seu timbre agudo, delicado e inconfundível. Justamente o que conquista tanto iniciantes quanto músicos experientes. Desde o barroco até o jazz contemporâneo, ele atravessa séculos e estilos. Por Flipar

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