Olha a dieta! Dicas para valorizar vegetais nutritivos e de baixa caloria

Chuchu- 19 Kcal(100g) - Excelente fonte de fibras, vitaminas B e C, além de minerais, como potássio e magnésio. Experimente refogá-lo com alho e ervas, cozido com molho de tomate e manjericão ou numa salada com pepino e rúcula.
Cenoura- 41 Kcal(100g) - Fonte de fibras, vitaminas A, B6 e C, e minerais como potássio. Sugerimos numa sopa com curry, na salada com laranja e hortelã ou no suco com laranja e beterraba.
Batata-doce- 86 Kcal(100g) -Tem vitaminas A e C, complexo B e sais minerais. Um carboidrato saudável. Boas opções: assada com alecrim, cozida na salada, servida em chips crocantes ou misturada à canela na sobremesa.
Couve- 27 Kcal(100g) - Fonte de vitaminas A, B1, B2, B3 e C, fibras e minerais. Servida em saladas frescas, sopas com carne e legumes ou refogada com cebola e alho. Compõe sucos e smoothies detox com abacaxi e gengibre.
Beterraba- 43 Kcal (100g)- Rica em fibras e açúcares, vitaminas C e B9, minerais como zinco, manganês e potássio, além de antioxidantes. Excelente em saladas com cenoura e couve-flor, no preparo de cremes e sopas, além de sucos com maçã e gengibre.
Abóbora- 26 Kcal(100g)- Rica em fibras, vitamina A e minerais, como manganês e potássio. Versátil, vai bem nas saladas frias com azeite e alho picado; cozida com carne, cebola roxa e coentro; ou com carne seca desfiada. Suas sementes, assadas, servem como aperitivo.
Brócolis- 34 Kcal(100gr) Alta concentração de vitamina C, A, B1, B2 e B3,fibras e minerais. Combinado com outros alimentos, eleva qualquer cardápio. Ótimo quando cozido no vapor; refogado com alho e azeite; e misturado a massas integrais ou arroz.
Couve-flor- 25 Kcal (100g)- Rica em fósforo e cálcio, vitaminas B9 (ácido fólico), B12 e C. Experimente assá-la no forno com azeite, fazer purê de couve-flor - substituindo o de batata- ou 'arroz' de couve-flor.
Alface- 15 Kcal (100g) - Tem vitaminas, A, B1 e B2, sendo fonte de sais minerais, com destaque para o manganês. Incorpore a alface ao seu dia-a-dia por meio de saladas frescas, com tomate e pepino, regadas com azeite e limão.
Agrião- 11 Kcal (100g) - Tem vitaminas A, B1, B2 e C, além de manganês, fósforo, ferro e zinco. Cru ou cozido, combina com tomate, queijo feta e molho limão. Pode ser adicionado a sanduíches e wraps, sopas e guisados de carne.
Espinafre- 23 Kcal (100g) - É um superalimento, fonte poderosa de vitaminas B2 e B9 , além de manganês, magnésios, zinco e potássio. Ótimo em saladas frescas; ou refogado com alho e azeite; em omeletes e massas; recheio de sanduíches; e suco com frutas.
Aipim- 160 Kcal (100g) - Também conhecido como mandioca ou macaxeira, é uma raiz nutritiva, com vitamina C, cálcio e fibras. Na dieta, é melhor consumi-lo puro, cozido em água e sal. Bom até no café da manhã.
Pepino- 16 Kcal (100g)- Fonte de hidratação, pois contém bastante água. Fornece vitamina K, fibras e sais minerais. Contribui para a saúde da pele e imunidade. Inclua pepino cru em saladas ou espetinhos refrescantes, sanduíches ou wraps.
Abobrinha- 17 Kcal (100g) -Boa fonte de vitaminas C, A e do complexo B, além de minerais, como potássio e fósforo. Cozida no vapor ou grelhada com azeite, combina com frango ou carne. Também pode ser refogada com outros vegetais.
Berinjela- 25 Kcal (100g)-Além de fornecer fibras, é fonte de vitaminas A, B1, B2, B5 e C, além de minerais. Pode ser assada ou grelhada; cozida para uma caponata de aperitivo;e ainda combina com queijo.