Galeria Segurança na cozinha: cuidados essenciais ao usar o micro-ondas para evitar acidentes domésticos O micro-ondas é um dos eletrodomésticos mais presentes nos lares, mas seu uso exige atenção para garantir segurança e eficiência. Ao compreender quais materiais podem ser utilizados e quais cuidados devem ser tomados, evitamos acidentes e preservamos a qualidade dos alimentos. Nesse cenário, o Flipar traz a seguir orientações sobre o uso correto do aparelho. O aquecimento dos alimentos que vão ao micro-ondas ocorre por meio de ondas eletromagnéticas que instigam moléculas de água e gordura. Esse Por Flipar

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