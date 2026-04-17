Animais Tuiuiú: ave símbolo do Pantanal é considerada a cegonha da América Latina O Tuiuiú, cujo nome científico é Jabiru mycteria, é a maior ave voadora do Pantanal e símbolo oficial da região. Encanta pela imponência de suas asas largas e pelo contraste marcante entre o pescoço preto com base vermelha e o corpo branco. Ao representar a força e beleza dos ambientes alagados que definem o bioma, tornou-se ícone da biodiversidade brasileira. Embora seja mais conhecido no Pantanal, o Tuiuiú também pode ser encontrado em outras áreas úmidas da América Latina, como no Brasil cent Por Flipar

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