Galeria Rica em nutrientes, anchova fortalece os ossos e contribui até no humor A anchova, peixe de água salgada e coloração azulada, é bastante consumida ao redor do mundo. Presente em países como Brasil, Itália e Espanha, além de regiões da Ásia, chama atenção não só pelo sabor, mas também pelos benefícios nutricionais. Por Flipar

Imagem de sezer bulut por Pixabay