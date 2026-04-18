Animais O curioso caso do kagu, a ave que não voa e emite sons que parecem latidos A ave conhecida como kagu, ou cagu (Rhynochetos jubatus), desperta atenção de pesquisadores e observadores da natureza por uma característica inusitada: seu canto lembra o latido de um cão. Endêmica da Nova Caledônia, no Pacífico sul, essa espécie rara é considerada um dos exemplos mais curiosos da biodiversidade insular, reunindo traços físicos, comportamentais e evolutivos que a tornam praticamente única no mundo. Isolado geograficamente por milhões de anos, o arquipélago favoreceu o surgiment Por Flipar

Reprodução do Youtube Canal BBC Earth