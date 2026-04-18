Aproveite a sobra da comida em pratos criativos e saborosos

Sobras do molho de cachorro-quente
Uma opção prática para aproveitar o molho do cachorro-quente da noite anterior pode ser pode utilizá-lo para incrementar um novo molho de tomate caseiro para macarrão. Geralmente, as receitas de molho feitas em casa levam algum extrato ou molho em lata para dar consistência aos tomates frescos, batidos no liquidificador, e posteriormente temperados na panela com cebolas e alho. Para evitar abrir outro tomate enlatado e utilizar o que acabaria no lixo, pode-se usar as sobras do molho de cachorro-
Sobras de arroz dormido
Arroz piamontese: esta receita é perfeita para quem tem arroz cozido na geladeira, pois é feita tradicionalmente com o arroz dormido. Muito simples e fácil de fazer, basta apenas arroz, champignons, queijo muçarela, creme de leite e vinho branco seco.
Sobra de feijão dormido
Tutu: um ótimo jeito de aproveitar o feijão cozido guardado é incorporar farinha de mandioca até que se forme uma massa consistente. Pode-se temperá-lo antes da adição de farinha com bacon, linguiça calabresa, ovos cozidos, ervas frescas, como coentro e salsa, e pimenta.
Carne de panela
Croquete de carne: as sobras de carne de panela rendem um prato delicioso típico dos botecos pelo Brasil. O croquete de carne é feito com a carne já temperada e com uma adição de farinha de trigo diluída em leite, o que serve para dar a textura característica e ajudar a enrolar no típico formato do bolinho.
Frango assado do domingo
Tapioca de frango: os recheios da famosa e querida tapioca são os mais variados, sendo eles salgados ou doces. Uma alternativa de recheio saboroso pode ser feita com as sobras do frango assado dos almoços de domingo: basta fazer a tapioca como de costume e esquentar os pedaços de frango em uma frigideira com um fio de azeite, cebolas e terminar com queijo muçarela por cima.
Sobras do alho-poró
Raiz de alho-poró: nem todo mundo sabe, mas a raiz do alho-poró não deve ser jogada no lixo, pois pode ser utilizada para acompanhar outros preparos. Ao se fritar a raiz do alho-poró ganha-se em textura devido à crocância proveniente da técnica; além disso, ela é muito utilizada para ornamentar risotos, sopas ou saladas.
Talos de couve
Arroz de talos: os talos de vegetais, como couve, brócolis, espinafre, agrião etc. além de serem muito nutritivos, fonte de diversas vitaminas, podem se tornar muito saborosos quando utilizados em caldos, omeletes ou neste arroz, o qual é preparado na forma de um risoto (à base de caldo de legumes, carne, etc.) e servido com queijo parmesão ralado por cima.
Pão dormido
Croûtons: aquele pão dormido que ficou na cozinha durante um tempo e eventualmente se tornou endurecido pode e deve ser reaproveitado como, por exemplo, pudim de pão, rabanada ou croûtons feitos fritos ou assados com óleo, azeite ou manteiga, e utilizado para acompanhar sopas ou saladas.
Carne moída
Quibe de forno recheado: embora seja feito tradicionalmente com o trigo para quibe misturado à carne moída crua, pode ser preparado com a carne cozida do dia anterior como recheio. Como a carne já estará cozida, para evitar que fique seca, pode-se adicionar um pouco de manteiga, cebolas (que soltam água naturalmente) e requeijão ou cream cheese.
Abacaxi
Suco das cascas de abacaxi: fÃ¡cil de preparar e muito refrescante, este suco evita o desperdÃcio ao se utilizar as cascas (parte mais nutritiva do fruto) do abacaxi batidas no liquidificador e coadas, capim limÃ£o, Ã¡gua e bastante gelo.