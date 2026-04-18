Galeria Sementes de carrapicho ajudaram a inspirar a criação do velcro, material adotado até pela NASA! Soluções simples muitas vezes transformam hábitos cotidianos e facilitam tarefas práticas em diferentes áreas da vida. Alguns mecanismos, em especial, tornaram-se indispensáveis por combinar rapidez, eficiência e durabilidade. Com o avanço da tecnologia, ideias inspiradas na observação da natureza passaram a influenciar diretamente o desenvolvimento de novos materiais. Entre esses exemplos bem-sucedidos está o Velcro, cuja aplicação se expandiu para inúmeros contextos ao redor do mundo. Veja com Por Flipar

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