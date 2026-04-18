Estilo de Vida Atenção para essas manias comuns, que podem se tornar obsessão Pequenos hábitos repetidos diariamente podem parecer curiosos ou até estranhos para quem observa de fora. Ainda assim, muitas dessas manias funcionam como formas de conforto — embora, em alguns casos, possam evoluir para comportamentos mais compulsivos. Por Flipar

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