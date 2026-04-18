Galeria Depois de mais de 70 anos ‘desaparecida’, Hyptis argentea é redescoberta no Cerrado goiano A biodiversidade brasileira ainda guarda muitas surpresas, mesmo após anos e anos de pesquisas científicas em diferentes biomas. Em regiões como o Cerrado, novas descobertas continuam a revelar espécies raras e pouco conhecidas pela ciência. Esses achados reforçam a importância da preservação ambiental e do trabalho de campo realizado por pesquisadores, além de mostrarem como áreas naturais protegidas podem funcionar como refúgios para organismos considerados desaparecidos. Um exemplo recente é Por Flipar

Reprodução/Isa Lucia de Morais